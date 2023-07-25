أول رد من الأهلي على أنباء رحيل علي معلول وحقيقة تلقيه عروضا للاحتراف| عاجل

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف الفريق الأول للكرة بالنادي من رحيل اللاعب الدولي التونسي علي معلول، بعد الأنباء التي ترددت عن نيته الرحيل وامتلاكه عروضا خليجية.

وقال المصدر إن مسؤولي النادي الأهلي، متمسكون باستمرار الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، رافضين فكرة رحيله.

موقف الأهلي من رحيل علي معلول

وعلم «الوطن سبورت»، أن هناك تمسك فني وإداري ببقاء علي معلول مع الفريق، في الفترة المُقبلة، كما أن اللاعب لم يطلب الرحيل، مثلما أكدت بعض التقارير التونسية، أن اللاعب قرر الرحيل عن القلعة الحمراء، وأن النادي لم يصل له أي عروض خليجية في الوقت الحالي للتعاقد مع اللاعب، وبكل تأكيد في حالة وصول عروض إلى أي لاعب، يتم تحويلها إلى كولر مدرب الفريق، لحسم مصير أي لاعب.

ويعد علي معلول، أبرز لاعبي النادي الأهلي، خلال السنوات الماضية، لهذا هناك صعوبة في التفريط في خدماته، لصعوبة تعويضه فنيًا.

معلول يقرر الرحيل

وكان موقع «فووت 24» التونسي، أكد أن علي معلول قرر مغادرة الأهلي رسميا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.