عاجل.. مفاجأة حول مصير علي معلول مع الأهلي.. صحفي تونسي يفجرها

أكد الصحفي التونسي فراس بن صالح، أن الظهير الأيمن للنادي الأهلي علي معلول، يمتلك عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.

صحفي تونسي: علي معلول سيرحل عن الأهلي لتغيير الأجواء.. واختار الوقت المناسبوقال فراس بن صالح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الريمونتادا»: «علي معلول يمتلك عرض خارجي منذ عدة أيام، وسيغادر الأهلي لرغبته في تغيير الأجواء حاليًا».

وأضاف: «معلول حصد العديد من الألقاب والبطولات رفقة النادي الأهلي في السنوات الماضية، واختار الوقت المناسب للرحيل عن القلعة الحمراء».

صحفي تونسي: معلول سيغادر الأهلي بالاتفاق مع الإدارة.. وسيتولى منصب إداري داخل القلعة الحمراء بعد اعتزالهوأكمل: «علي معلول سيغادر النادي الأهلي من الباب الكبير، والأمر سيتم بالاتفاق بينه وبين إدارة الفريق».

وأتم حديثه قائلاً: «علي معلول سيتولى منصب إداري في النادي الأهلي، وذلك بعد نهاية مسيرته الاحترافية واعتزاله كرة القدم».

وكانت صحيفة تونسية قد أكدت اهتمام 4 أنيدة خليجية بضم علي معلول خلال الصيف الجاري، على رأسها فريق الهلال السعودي، الذي عرض عليه الانضمام لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان معلول قد انضم لصفوف النادي الأهلي في يوليو عام 2016، ليكتب التاريخ مع القلعة الحمراء، حيث توج بـ 17 بطولة مختلفة، واصبح ثاني الهدافين الأجانب في تاريخ النادي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.