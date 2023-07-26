«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أزمات «تويتر» وتخبط قررات «ماسك»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بين تخبط قراراتها ومنافسة التطبيقات الأخرى.. تويتر تحت الحصار».

قرارات شركة تويتر لا تزال تثير الكثير من الجدل

قال تقرير «القاهرة الإخبارية» إن: «أزمات تلو الأخرى تعيش فيها منصة التغريدات الأشهر تويتر، فمنذ أن استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في أكتوبر من العام الماضي، وما زالت قراراته التي يتخذها تثير جدلا كبيرا وتساؤلات عدة حول مستقبل المنصة».

وأضاف التقرير أن: «بين التخبط الكبير الذي تعيش فيه تويتر على مدار الأشهر الماضية، وعلى الجانب الآخر اخذت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تطور من نفسها، خالقة حالة من التنافس الكبير على إثارة انتباه أكبر عدد ممكن من الجمهور».

وتابع التقرير أن: «إطلاق تطبيق ثريدز من شركة ميتا كان واحدا من أبرز أشكال المنافسة الجديدة لمنصة تويتر، خاصة بعدما حقق التطبيق انتشارا كبيرا في الأيام الأولى لإطلاقه».

واستطرد تقرير القناة: «لم تقتصر شركة ميتا على إطلاق تطبيق ينافس تويتر بشكل مباشر، ولكنها حاولت تحديث تطبيقاتها الأخرى بما يتلاءم مع رغبات جمهور وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منها للاستحواذ على أكبر عدد منهم، وكان آخر هذه التحديثات خدمة القنوات التي أطلقها تطبيق واتس اب، وهي الخدمة التي أثارت جدلا كبيرا منذ إطلاقها، ونالت إعجاب الملايين من مستخدمي تطبيق واتس اب».