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غالبية مساهمي شركة «تويتر» يصوتون لصالح بيع الموقع لـ إيلون ماسك

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رؤى ممدوح
12:30 ص | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
إيلون ماسك

إيلون ماسك

صوَّت غالبية مساهمي شركة تويتر لصالح بيع الموقع لـ إيلون ماسك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

التصويت لصالح إيلون ماسك

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتصويت المساهمين على الصفقة الخاصة ببيع تويتر يوم الثلاثاء، لكن عددا كبيرا من المستثمرين صوَّتوا بحلول مساء يوم الاثنين للتأكد من النتيجة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

المطالبة بعدم الكشف الرسمي

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها قبل إعلان رسمي، ولم يرد ممثلو تويتر وإيلون ماسك على الفور على طلبات التعليق.

 

 

 

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