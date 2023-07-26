حركة تنقلات الشرطة 2023.. أسماء مديري الأمن الجدد بالمحافظات

أعلنت وزارة الداخلية بالأمس، حركة تنقلات الشرطة 2023، بعدما اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

حركة تنقلات الشرطة 2023

وعن تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2023، فقد واكبت الحركة سياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، بالإضافة الى تعزيز مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأفضل العناصر وظيفيًا بهدف الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.

أما عن تفاصيل حركة تنقلات الشرطة 2023 في مديريات الأمن، فجاءت كالتالي:

- اللواء محمد مصطفى ضبش معوض مديرا لأمن المنيا.

- اللواء محمود عبد التواب محمود على هويدي مديرا لأمن البحيرة.

- اللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان مديرا لأمن الغربية.

- اللواء محمد كامل علي عناني مديرا لأمن جنوب سيناء.

- اللواء وائل فؤاد زكي نصار مديرا لأمن أسيوط.

- اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مديرا لأمن الأقصر.

- اللواء مصطفى مبروك مصطفى درة مديرا لأمن قنا.

- اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية مديرا لأمن كفر الشيخ.

- اللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح مديرا لأمن السويس.

- اللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة مديرا لأمن الإسماعيلية.

- اللواء احمد شمندي مديرا لأمن الدقهلية.