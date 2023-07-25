حركة تنقلات الشرطة 2023.. اللواء إيهاب عطية مديرا لأمن كفر الشيخ

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2023، والتي شملت ترقية اللواء إيهاب عطية، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، للعمل مديرا لأمن كفر الشيخ، خلفا للواء خالد عبد السلام بدر، الذي جرى نقله مديرا لأمن الغربية.

السيرة الذاتية لمدير أمن كفر الشيخ الجديد

شغل اللواء إيهاب عطية، العديد من المناصب القيادية في المباحث الجنائية، أبرزها منصب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في يوليو 2018 لمدة عامين، ومديرا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ في يوليو 2020.

التدرج الوظيفي لمدير أمن كفر الشيخ الجديد

ويُعد اللواء إيهاب عطية، من القيادات الأمنية المتميزة والبارزة في مجال الأمن العام، حيث شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية في يوليو 2021، إلى أن عُين نائباً لمدير أمن كفر الشيخ 2022، ووصل إلى منصب مساعد الوزير، مدير أمن كفر الشيخ.