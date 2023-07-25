حركة تنقلات الشرطة 2023.. اللواء محمد مصطفى ضبش مديرا لأمن المنيا

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023 - 2024، والتي تضمنت حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023 والترقيات العامة وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية، تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض حكمدار المديرية، مديرا لأمن المنيا، خلفا للواء أسامة عبد العظيم.

من هو مدير أمن المنيا الجديد؟

تولى اللواء محمد مصطفى ضبش معوض مدير أمن محافظة المنيا الجديد، عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، التي بدأت من محافظة بني سويف، قبل أن يتولى بعدها منصب قائد الأمن بقطاع مبارك، وبعدها شغل منصب مدير مكافحة التهرب الضريبي لقطاع شمال الصعيد، كما تولى منصب مفتش الأمن العام في محافظة أسيوط، ومدير مباحث البحر الأحمر، ومدير مباحث بني سويف وبعدها مدير لمباحث قنا.

حركة تنقلات وزارة الداخلية

كما تولى مدير أمن المنيا الجديد منصب مساعد مدير أمن المنيا، حكمدار المديرية، قبل أن يصدر قرار وزير الداخلية بتعيينه في منصبه الجديد مديرا لأمن عروس الصعيد خلال حركة التنقلات التي صدرت اليوم الثلاثاء.