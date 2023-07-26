رئيس أكاديمية البحث العلمي: مشروع الجينوم المصري حقق أهدافه بنسبة كبيرة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنّ جامعة عين شمس لها دورا كبيرا في البحث العلمي الطبي، موضحا أن هدف برنامج الشبكة العلمية هو تجميع كافة التخصصات والخبرات والإمكانيات في صورة شبكة قوية، تنعكس في النهاية على خدمة المجتمع المصري في جميع التخصصات.

توفير الدعم الفني والمادي على المستوى القومي

وأضاف رئيس رئيس أكاديمية البحث العلمي خلال كلمته بمؤتمر جامعة عين شمس الرسمي، لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، والدكتور علي أنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، أنّ الهدف من الشبكات هو توفير الدعم الفني والمادي على المستوى القومي، وتوفير كافة الإمكانات للباحثين والعلماء، وتكوين فرق طبية متميزة من العلماء.

وأشار صقر إلى مشروع الجينوم المصري، مؤكدا أنه حقق أهدافه بنسب كبيرة جدا، وأصبح لدى مصر مركزا متخصصا في علوم الجينوم، وكذلك خبرات وكوادر متخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المعلومات التي تصدر عن مشروع الجينوم ستؤدي الي معرفة الكثير من الحقائق و التشيخص المبكر للأمراض والعلاج في أسرع وقت، مشيدا بجهود الجامعة في البحث العلمي المصري، وكونها شريكا في كافة المشروعات مع الأكاديمية، والتي يأتى من ضمنها الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية Bio Net Master.

5 شبكات معلوماتية متنوعة

وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي، لديها 5 شبكات معلوماتية متنوعة، اثنين منهم في جامعة عين شمس، لافتا إلى أنّ الهدف من هذه الشبكات أنها تعتبر رابطا قوميا يجمع كافة القدرات البحثية على مستوى الجامعات، حيث تضم الشبكة المئات من علماء المصريين .

وأكد أنّ الأكاديمية تعمل على توفير الدعم المادي والفني على المستوى القومي للجهات البحثية، لافتا إلى أنّ الشبكة ستعمل ككتلة تجمع كافة العلماء المتخصصين في تكنولوجيا المعلوماتية الحيوية وعلوم الجينوم، كما تم عمل شبكة في العلوم النووية، موضحا أنه نتيجة التنسيق والعمل الجماعي من خلال هذه الشبكات المعلوماتية المختلفة، انعكس الأمر على المساهمة في تقدم الترتيب في النشر الدولى.

الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية

من جانبه، قال الدكتور علي أنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، إنّ الشبكة عبارة عن منصة كبيرة تبرز جهود مصر البحثية و بنا يسهم في تحقيق أهداف البحث العلمي بمختلف المجالات.