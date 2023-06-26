أكاديمية البحث العلمي: «القومي للبحوث» يحصد المركز الثاني في جوائز الدولة

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصول المركز القومي للبحوث على المركز الثاني، مع جامعة القاهرة في عدد الحاصلين على جوائز الدولة.

جوائز الدولة في العلوم

ووفقا لبيان صادر عن المركز حصد 7 من علمائه جوائز الدولة بالإضافة إلى جائزة المرأة التقديرية، وجاءت على النحو التالي:

** جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الاساسية: فاز بها الدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه - الأستاذ الباحث ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القومي للبحــــــــــوث.

و بالنسبة لجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة: فاز بها الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب يوسف، الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيميائية بالمركز القومي للبحــــــــــوث.

جائزة المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية وفازت بها الدكتور سعاد عيسوي اسماعيل الجنجيهى – الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث.

جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية (العلوم الفيزيقية) وفاز بها الدكتور أحمد رمزي محمد واصل – الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث.

وزارة التعليم العالي

جائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية: وفازت بها الدكتورة عبير عبد الله على سلامة – الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث.

جوائز الهيئات والأفراد في مجال العلوم الزراعية، فاز بها الدكتور مصطفى محمود عبد الحكيم جودة – الباحث بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث.

وفي مجال العلوم الطبية: فاز الدكتور أحمد عبد ربه عبد ربه محمد رمضان – الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث.

** وبالنسبة للفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة وقد فاز المركز القومي للبحوث بالمركز الأول بعدد 15 جائزة يليه جامعة القاهرة في المركز الثاني بـ5 جوائز، ثم جامعة عين شمس في المركز الثالث بـ4 جوائز.