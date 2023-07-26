الحكومة تنفي وجود أخطاء في الـ20 جنيها الجديدة: نطبق أعلى معايير طباعة البنكنوت

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المُبصرين، على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيها، موضحا أنّه تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكد البنك المركزي، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشددا على أنّ العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس، ليتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم.

ولفت البنك، إلى أنّ تفاصيل الـ20 جنيها الجديدة، تمّ شرحها في الفيديو التعريفي الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، موضحا أنّه جرى اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، وفق أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.

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