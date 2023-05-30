رئيس جامعة الزقازيق يشيد بتطبيق النظام الإلكتروني لاختبارات المكفوفين

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

تسكين أعضاء هيئة التدريس

ووافق مجلس جامعة الزقازيق على تسكين أعضاء هيئة التدريس الذين تم منحهم اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بالكليات التابعة لقسم التعليم بالزقازيق، بموافقة مجلس الجامعة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق.

وحصل على اللقب 10 أساتذة بكلية الطب البشري، و3 بكلية الطب البيطري، و2 أستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين، وأستاذ واحد في كليات الصيدلة والعلوم والآداب والتكنولوجيا والتنمية، كما وافق المجلس على تعيين 52 عضو هيئة تدريس من أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس بمختلف كليات الجامعة.

تطبيق النظام الإلكتروني لاختبارات المكفوفين

وأشاد رئيس الجامعة بتطبيق النظام الإلكتروني لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكتروني يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية، في إطار جهود الدولة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة القطاعات نحو التحول الرقمي ورعاية ذوي الهمم.

وشدد على توفير الدعم الكامل والمستمر للطلاب، مشيدا بالجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور عاطف حسين على مختلف كليات الجامعة للاطئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيرا إلى ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات والنتائج.

50 عاما على إنشاء جامعة الزقازيق

وفي إطار الاستعدادات للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء جامعة الزقازيق، كلف رئيس الجامعة، الأقسام العلمية بكلية الهندسة «العمارة، الميكانيكا، الكهرباء، البيئة»، وغيرها من الأقسام الأخرى، وذلك من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد فاروق، عميد الكلية، لعمل دراسة شاملة لتحويل الحرم الجامعي إلى حرم مستدام، مع تقديم تقرير أسبوعي بكافة المستجدات حول تلك الدراسة.