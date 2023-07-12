«التعليم»: امتحان الاقتصاد الثانوية العامة المكفوفين انتهى دون مشكلات

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الاقتصاد، داخل لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

امتحان الاقتصاد الثانوية العامة 2023

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّه جرى التواصل مع مديري المديريات قبل بدء امتحان الاقتصاد الثانوية العامة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، ووصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، لافتة إلى أنّ أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

طلاب مدارس المكفوفين يختتمون امتحانات الثانوية غدا

ويختتم الطلاب المكفوفين امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023، غدا، وفقا للجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين.

كما يختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدا، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.