«ماعت» تطلق بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تستهدف أن تكون مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة لاستفادة من هذه البوابة.

مساحة مجمعة للبيانات حول بناء السلام في مصر

وفي هذا السياق، صرح الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم عن المؤسسة، بأن هذه البوابة تعد مساحة مجمعة للبيانات حول المنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تيسيرًا على المنظمات العاملة في ذات المجال، حيث يمكنها الوصول إلى البوابة مباشرة، مضيفًا أن التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام يعد محورًا هامًا لأي جهة تعمل على هذا الملف، وهو ما توفره هذه البوابة.

ودعا «عقيل»، كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بمجال بناء السلام للتسجيل والمشاركة في هذه البوابة، وعرض خبراتها وأنشطتها وترويجها عبر البوابة.

بناة السلام في مصر 2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين

وأوضحت ماعت للسلام أن هذه البوابة تم إنشاؤها على هامش مشروع «بناة السلام في مصر 2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين»، في إطار التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (مركز كايسيد للحوار العالمي).