«تعرف على كنز في محافظتك».. مسلة سنوسرت الأول وعلامة «ماعت»

تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية تحت عنوان «تعرف على كنز في محافظتك»، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، والتي اطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مسلة سنوسرت الأول

ما زالت مسلة الملك سنوسرت الأول التي يبلغ ارتفاعها 21 مترًا قائمة في موقعها الأصلي بمعبد الشمس بالمطرية. صُنعت المسلة من حجر الجرانيت الوردي، وقد شيدها الملك سنوسرت الأول كجزء من إعادة بناء المعبد خلال عصر الأسرة الثانية عشر. كانت المسلات في مصر القديمة رمزًا لمعبود الشمس، وتميزت بسمات معمارية ودينية فريدة وهامة داخل المعابد المصرية.

في إطار الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بعنوان «اللغة المصرية القديمة»؛ لتلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، خلال الشهر الجاري احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، تعرف على علامة اليوم:

علامة «ماعت»

تُمثل هذه العلامة ريشة نعام، وتأتي في النصوص المصرية القديمة على عدة أوجه، فهي علامة ثنائية تنطق «شو» وتُعبر عن «الهواء»، وعلامة ثلاثية تنطق «ماع» وتعبر عن «الاعتدال»، كما أنها أيضاً تأتي في نهاية بعض الكلمات لتُعبر عن معانٍ أخرى.

ونالت علامة «ماعت» أهمية خاصة، حيث أنها ترمز إلى الحق والعدالة والنظام في مصر القديمة، وقد جسدها المصري القديم في هيئة معبودة صُورت كسيدة يعلو رأسها هذه الريشة وهي المعبودة ماعت. وتظهر علامة «ماعت» في هذا المنظر من بردية «خونسو مس».