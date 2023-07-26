سفير تشيلي يهدي مكتبة الإسكندرية مؤلفات أبرز الأدباء في بلاده

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفير روبرتو ايبرت؛ سفير تشيلي بالقاهرة، والقنصل أليخاندرو أباركا، وأهداه السفير أعمال أبرز أدباء وشعراء تشيلي.

يضم الإهداء الأعمال الكاملة للشاعر بابلو نيرودا من أشهر شعراء تشيلي وحاصل على جائزة نوبل عام 1971، كما تضمن الإهداء أعمال للكاتب والدبلوماسي البرتو بليست غانا، والكاتبة جابرييلا ميسترال، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

مدير مكتبة الإسكندرية: المجموعة المهداة لها أهمية وفائدة كبيرة

وأكد مدير المكتبة أن المجموعة المهداة إضافة قيمة لمقتنيات مكتبة الإسكندرية، موضحا أنها لها أهمية وفائدة كبيرة لرواد مكتبة الإسكندرية، فهناك العديد من المصريين الذين يهتمون بثقافة وأدب أمريكا اللاتينية، كما يدرس عدد كبير من الشباب في أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية.

وشدد مدير مكتبة الإسكندرية على أهمية التعاون بين مصر وتشيلي في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية.

من جانبه، أعرب السفير روبرتو ايبرت عن سعادته لتقديم هذا الإهداء إلى مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها من أهم المكتبات في العالم. ولفت إلى أن المجموعة المهداة تضم أعمال أهم أدباء وشعراء تشيلي وأكثرهم تأثيرًا.

كما بحث السفير مع الدكتور أحمد زايد سبل التعاون الثقافي بين سفارة تشيلي ومكتبة الإسكندرية في الفترة المقبلة، وأهدى الدكتور أحمد زايد في ختام الزيارة السفير روبرتو ايبرت كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية الصادر عن مكتبة الإسكندرية.