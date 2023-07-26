كيف يتخلص الفرد من الأفكار السلبية الناتجة عن أذى الآخرين؟.. «الإفتاء» تجيب

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأفكار السلبية التي تسيطر على الشخص بعد أذى الآخرين له قد تظل عالقة في عقله لمدة طويلة، لذا يجب عليه طردها فورا والتخلص منها، حتى لا تؤرقه وتسبب له هوسا أو تفكيرا زائدا عن الحد، وتسبب له أذى.

طرد الأفكار السلبية

وأجاب «كمال»، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على سؤال لأحد المتابعين تهاجمه عدد من الأفكار السلبية الناتجة عن أذى الآخرين وتمني الأذى لهم، قائلا، إنه يجب عليه طرد هذه الأفكار من خلال الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بتريد الأذكار وذكر الله تعالى عز وجل.

علاج الأفكار السلبية

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحسن الشاذلي كان ينصح لمن اُبتلي بمثل هذه الأفكار السلبية والوساوس بأن يقول «سبحان الملك الخلاق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز»، مؤكدا أنه لا يجب على المسلم الالتفات إلى هذه الأفكار والانشغال بها، بل يجب عليه الإكثار من الصلاة على النبي، والالتزام بالأذكار وترديدها حتى ترحل عنه.