أمين الفتوى: يجوز للمرأة الاستغفار وترديد الأذكار أثناء الأعمال المنزلية

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، ومدير عام الإدارة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تستغفر وتردد الأذكار أثناء ممارستها الأعمال المنزلية، أو مشاهدة البرامج، طالما كان تركيزها حاضرا.

الذكر من أفضل الأعمال

وأوضح «شلبي»، خلال إجابته على سؤال إحدى المتابعات، أثناء بث مباشر تقول فيه: هل يجوز أن استغفر وأردد الأذكار أثناء ممارسة الأعمال المنزلية أو مشاهدة البرامج الدينية؟، بأنه يجوز للمرأة ذلك، بشرط أن يكون تركيزها وقلبها حاضرا، وتدرك ما تقول، فلا يصح أن تنشغل بالأعمال المنزلية أو مشاهدة البرامج، عن الذكر أو ينصرف تركيزها عما تقول، وذلك لأن الذكر من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم، فهي تقرب بين العبد وربه وتجعله حاضرا معه في كل وقت.

وأضاف أمين الفتوى، لا يجوز للمسلم بشكل عام أو للمرأة التي تذكر الله سبحانه وتعالى أثناء الأعمال المنزلية، أن يكون قلبها منصرفا عن معاني الذكر الحكيم، ولا يجوز أن تنشغل بما تفعله عن الذكر الذي تردده.