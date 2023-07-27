أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على ذهب الزينة أو الشبكة  

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه لا توجد زكاة على الذهب الذي يستخدم للزينة أو الحلي أو الشبكة الذي ترتديه المرأة في المناسبات أو تحتفظ به، طالما كانت نيتها كذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

حكم الزكاة عن الذهب

وأجاب الشيخ محمد كمال، عن سؤال أحد المتابعات في بث مباشر، عن حكم الزكاة على الذهب الذي تملكهـ لكنها تستخدمه للزينة أو في المناسبات الخاصة فقط، قائلا: «باتفاق جمهور الفقهاء لا تقع على ذهب الزينة أو الحلي أو الشبكة زكاة».

نية المرأة عند الاحتفاظ بالذهب

وفي سياق متصل، ذكرت دار الإفتاء، أنّه إذا كانت نية المرأة التي تمتلك الذهب أو الشبكة انصرفت عن استعمالها للزينة فقط، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تدفع عليها زكاة، ولكن إن اتخذتها زينة أو نوت ذلك فلا زكاة عليها فيها، ما دامت في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة.