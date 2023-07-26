ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة؟.. «الإفتاء» توضح

حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة، سؤال تبادر على ذهن الكثيرين وخاصة مع تزامن يوم عاشوراء هذا العام مع يوم الجمعة، وهو أوضحته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عاشواء بغير كراهة، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على كافة الأيام التي يُستحب صيامها، إذا وافقت صومًا مُعتادًا للمسلم؛ لافتا إلى أنّ حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة جائز، إذا أتى يوم عاشراء يوم الجمعة وصامه المسلم منفردا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه.

صيام يوم عاشوراء

وعن فضل صيام يوم عاشوراء استشهدت الدار بما جاء عن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول- صلّى الله عليه وسلّم- قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة» رواه النَّسائي في السّنن الكبرى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: «ما رأيت النّبي- صلّى الله عليه وسلّم- يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان» رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد.

حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة

وعن حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه، مثل من يصوم يومًا ويُفطر يومًا، فيوافق صومه يوم الجمعة، ومَن عادته صوم أول يوم من الشّهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك»، حاسمة الأمر أنه إذا وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء فيصح صومه منفردا .

ورصدت دار الإفتاء رأي جمهور العلماء، الذين أكدوا جواز صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان هناك سبب لصيام هذا اليوم، فمثلا إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده.