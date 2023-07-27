مع ارتفاع الحرارة.. أطعمة ينصح بتناولها في فصل الصيف

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل الصحة بالشرقية، عن أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الصيف خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح مدير مديرية الصحة، لـ«الوطن»، أن هذه الأطعمة هي: «الخضروات الورقية ، وتحتوى على 80-90% من مكوناتها على مياه مما يجعلها سهلة الهضم».

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الخيار هو خضار جيد في أوقات الصيف الحار يحتوى على 90% من مكوناته على مياه، والفواكه مثل البطيخ - الشمام - الفراولة تحتوي على كميات كبيرة من المياه تصل إلى 90%، وتعمل على تقوية المناعة تحافظ على مستوى السكر في الدم زيادة رطوبة الجسم .

وتابع: «أن من الأطعمة التي ينصح بتناولها في الصيف الطماطم، فهي تحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة و94% من مكوناتها من المياه، كما يحتوي البروكلي، على الكثير من الألياف التي تساعد على الهضم زيحتوى على 91% على المياه ويحافظ على مستوى السكر في الدم».

وأوضح أن الخضروات المسلوقة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والألياف كذلك طريقة الطهي تلك تجعلها سهلة الهضم والامتصاص، ويحتوي الزبادي على كمية كبيرة من البروتين التي يحتاجها الجسم سهل الهضم يساعد على زيادة رطوبة الجسم.