«الصحة» تحدد أطعمة ممنوعة لتجنب الإصابة بالقولون العصبي.. احذروا

حددت وزارة الصحة والسكان بعض الأطعمة التى يجب على المواطنين تجنبها للوقاية من آلام القولون، وقالت وزارة الصحة والسكان إن على المواطنين البعد عن 3 أنواع من الأطعمة للتخلص من آلام القولون وتشمل البعد عن الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة، والأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

كيف تتخلص من آلام القولون؟

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع درجة الوعي الصحي لدى المواطنين والبُعد عن العادات الغذائية الخاطئة والتى تؤثر على كل أجهزة الجسم والالتزام باتباع نظام غذائي صحي وسليم للوقاية من الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي

وكشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بالقولون والتى تضمنت التالي:-

- حدوث تقلصات في عضلات الأمعاء، والتي تتسبب في الانتفاخ والغازات والإسهال.

- إصابة الأعصاب التي توجد في الجهاز الهضمي بالتشوهات.

- الإصابة بالالتهابات في الأمعاء، فقد يكون القولون العصبي ناتجا عن الإصابة بنوع من العدوى الناتجة عن البكتيريا والفيروسات.

- التعرض للضغط النفسي المستمر

أعراض القولون العصبي

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض القولون العصبي وشملت :-

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- الإسهال الشديد خلال فترة الليل.

- التقيؤ الشديد.

- عدم القدرة على البلع.

- الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد

- الملازم للقولون العصبي.

- وجود نزيف في المستقيم

- الإصابة بالألم المستمر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من اللجوء إلى الأعشاب لعلاج القولون دون اللجوء إلى الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، وقالت وزارة الصحة إن لا بد من الحصول على الأدوية بعد الرجوع إلى الطبيب وتحديد الجرعات الطبية لكل حالة، فالحالات المرضية تختلف عن بعضها.