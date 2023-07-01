4 أطعمة ممنوعة تضر المرضعات.. تؤثر على صحة الأم والجنين

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قائمة كاملة بالأطعمة التي يجب التوقف عنها خلال فترة الرضاعة، وقالت في تقرير رسمي لها، إنه هناك بعض العادات الغذائية التي يجب البعد عنها خلال فترة الرضاعة حتى لا يحدث ضرر للأم مثل إصابتها بمرض السكري، وأيضًا تؤثر على صحة الجنين.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، الأطعمة الممنوعة للمرضعات، وفق ما أوضحته وزارة الصحة والسكان:

أطعمة ممنوعة للمرضعات

- الكافيين الذي يشمل الشاي والقهوة.

- الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.

- الحلويات بأنواعها ويفضل استبدالها بالفاكهة.

- المياه الغازية والعصائر المعلبة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، خطورة تناول الكافين للمرضعات، موضحة أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين المنبهة التي قد تتداخل مع حليب الثدي، وتناول الرضيع لحليب الثدي المحمل بالكافيين، قد يجعله يواجه صعوبة كبيرة في النوم.

خطورة تناول السكريات على المرضعات

وتابعت أنّ الحلويات يجب البعد عنها أو التقليل منها، فخلال فترة الرضاعة تشعر السيدات بالعطش، وتلجأ إلى السكريات كالمياه الغازية والعصائر المعلبة، وهذه المواد تعمل على اكتساب الوزن الزائد وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر، نظرًا لاحتوائها على سكريات وسعرات حرارية عالية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من السيدات الحوامل والمرضعات، ضرورة المتابعة والاشتراك في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وهي موجودة في الوحدات الصحية كافة، وتعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

وأكدت الوزارة أنّ المبادرة الرئاسية، لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية وهي مجانية تمامًا، لافتة إلى أنّ الوحدات الصحية مجهزة بأحدث الوسائل الطبية للكشف والعلاج مجانًا.