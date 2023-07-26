نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف الرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ينتظرها طلاب الثانوية الأزهرية، بعد إعلان شيخ الأزهر منذ قليل أسماء الأوائل، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر تمهيدا لإعلانها عبر الرابط المخصص لها.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم، عبر بوابة الأزهر فور ظهورها باتباع الخطوات التالية، كالتالي: «الدخول على رابط النتيجة من هنـــا، اختار نتائج الامتحانات، ثم أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب مع التأكّد من إدخال بشكل صحيح، ثم حدد الشعبة (علمية أو أدبية)، ثم اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها».

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفي إطار الحديث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم، ووفقا لما أعلنه الأزهر الشريف في بيان له منذ قليل، فإنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية غدا ًعقب اعتماد النتيجة، إذ أوضح الأزهر أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، غداً الخميس.

أوائل الثانوية الأزهرية

وكشف الأزهر عن أسماء الأوائل وهم: المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

وفي سياق الحديث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم، أشار الأزهر إلى أسماء الأوائل في الشعبة الأدبية وهم: المركز الأول الطالبة ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.