نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.. اعرف التفاصيل

علمت «الوطن» من مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لنتيجة الثانوية الأزهرية، وتم تسليم النتيجة النهائية بما فيها أعداد الناجحين والراسبين والأوائل إلى مشيخة الأزهر الشريف، موضحا أن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر متوقف على اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف للنتيجة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإعلان الأوائل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس من بوابة الأزهر

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، ستتاح أمام الطلاب خلال ساعات من إعلان النتيجة رسميا في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر يجب على الطالب الدخول إلى موقع بوابة الأزهر، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، ويقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد تفعيلها عقب إعلان ظهور النتيجة على بوابة الأزهر، ثم يدخل الطالب رقم الجلوس، ويضغط على عرض النتيجة وسيتم إظهار النتيجة في الحال.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، وجاء عدد البنين 56287، والفتيات 34484، وفي القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.