يترقب الآلاف من الطلاب نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان الأزهر الشريف اعتماد النتيجة، غداً الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ

ومن المقرر أنّ يقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، التهنئة للأوائل في حين أنّ حصد عدد من طلاب محافظة كفر الشيخ المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية، كما يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ عبر الصفحة الرسمية للمنطقة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ الاطلاع علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ فور الإعلان عنها واعتمادها غداً الخميس وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة كفر الشيخ 2023

الجدير بالذكر، أنّ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة كفر الشيخ 2023، بقسميها العلمي والأدبي بلغ 9 آلاف و38 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالباً وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالباً، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالب، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

ويعقد الأزهر الشريف غداً الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بث وقائع المؤتمر على صفحات الأزهر الشريف

ومن المقرر أن يُنظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرةً على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.