«القاهرة الإخبارية»: البحرين تواسي تونس في ضحايا حرائق الغابات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية التونسية، في ضحايا حرائق الغابات، التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

إغلاق معبر «أم الطبول»

وعبّرت الخارجية البحرينية، في بيان، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وتسببت حرائق الغابات المُشتعلة بشمال غربي تونس، في إغلاق معبر «أم الطبول» الحدودي، الأكبر بين تونس والجزائر، فيما تم تحويل حركة السير إلى منافذ أخرى بين البلدين. وقال محافظ ولاية جندوبة التونسية، إن وحدات الدفاع المدني أجلت عائلات من منازلهم؛ بسبب الحرائق التي اندلعت منذ ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام التونسية.

رجال الإطفاء سيطروا على الحرائق

وقال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر، وخلّفت ما لا يقل عن 34 قتيلًا بينهم 10 جنود، كما انتشرت الحرائق في مناطق تونسية، من بينها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وسليانة.