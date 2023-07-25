الحرائق في تونس.. فرق الإطفاء تستمر في محاولة السيطرة

تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على الحرائق في تونس التي اندلعت في الغابات وفي ولايات بسبب موجة غير مسبوقة من الطقس الحار تجتاح البلاد.

الحرائق في تونس

نشبت الحرائق في تونس بعدة مناطق مختلفة، وكانت أخطرها في غابات ملولة بطبرقة وكانت بالقرب من الحدود الجزائرية، لذلك قامت السلطات بإجلاء السكان وذلك نتيجة اقتراب النيران من التجمعات السكنية.

وأعلن المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، أن الجهود تتواصل دون توقف لإخماد الحرائق في تونس التي نشبت في جهات مختلفة بالبلاد، كما أكد أن عملية الإخماد لا تزال مستمرة، وجرى توفير 22 شاحنة إطفاء لمراقبة الوضع في ملولة.

جهود السيطرة على الحرائق في تونس

وتواصل وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة، بالتعاون مع أعوان الغابات، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في جبل المرقب منذ فجر اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لمكافحة الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في المنطقة.

تأمين المنازل القريبة من موقع الحريق

وصرح وليد العباسي، رئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في ولاية سليانة، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه تم تأمين المنازل القريبة من موقع الحريق دون الحاجة لإخلائها مؤقتًا، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة للحد من تأثيرات الحريق وتأمين سلامة المواطنين في المنطقة المتضررة، وسيتم متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تطور الوضع وتأثر المناطق القريبة بشكل أكبر.