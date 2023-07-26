خطوات حجز حفل أنغام في مهرجان العلمين عبر «تذكرتي».. اعرف الموعد

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، إذ تسعى لتقديم مفاجأة كبيرة لجمهورها، من خلال أغنية جديدة تقدمها لأول مرة.

موعد حفل أنغام مهرجان العلمين

وحددت إدارة مهرجان العلمين موعد حفل الفنانة أنغام في مهرجان العلمين، في يوم الخميس، الموافق 18 أغسطس المقبل، في أول حفل لها في مدينة العلمين الجديدة.

خطوات حجز حفل أنغام في مهرجان العلمين عبر تذكرتي

وتتمثل خطوات حجز حفل أنغام في مهرجان العلمين عبر تطبيق «تذكرتي»، فيما يلي:

- يتم دخول الراغبين في حجز تذاكر حفل أنغام في مهرجان العلمين على موقع تذكرتي من هنا.

- ويقوم بعد ذلك الراغب في حضور الحفل باختيار خدمات الترفيه، ليتم ظهور القائمة الخاصى بالحفلات المتاح حجزها من خلال موقع تذكرتي.

- يتم اختيار حفل أنغام في مهرجان العلمين الموجودة عبر موقع تذكرتي.

- ثم يتم تسجيل البيانات الهاصة بالراغب في حضور الحفل مثل الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ثم يتم الضغط على تسجيل.

- يتم إرسال الكود الخاص بالراغب في الخجز عبر رسائل الهاتف النصية، والتي يجب إدخالها في المكان المخصص لذلك.

- ثم يتم اختيار فئة التذكرة الخاصة بالحفل التي يرغب المستخدم في حضورها من قائمة فئات التذاكر المتاحة.

- وبعد الانتهاء من اختيار الفئة المناسبة يتم الضغط على تسجيل حتى يتم حجز التذكرة.