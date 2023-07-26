معلومات عن فرقة التنورة قبل تقديم عروضها في مهرجان العلمين

تٌقدم فرقة التنورة للفنون التراثية عرضين استعراضين الجمعة والسبت المقبلين، في تمام الخامسة مساءً على كورنيش العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

فرقة التنورة للفنون التراثية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتأسست في فبراير عام 1988، وتقدم عروضها داخل وكالة الغوري، كما تشارك الفرقة في برنامج التبادل الثقافي الخارجي والمهرجانات الدولية، حيث قدمت عدداً من عروضها بدول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بلغاريا، النمسا، أستراليا، اليابان، الهند، كينيا وغيرهم من البلدان.

الآلات الموسيقية الشعبية ضمن عروض فرقة التنورة

الآلات الموسيقية الشعبية جزء لا يتجزأ من عروض فرقة التنورة للفنون التراثية، إذ تعد آلات المزمار والطبلة والربابة من أشهر الآلات التي تستخدمها الفرقة في عروضها، كما يصاحبها منشدا شعبيا يقدم إنشادا دينيا بالإضافة إلى راقص التنورة.

عروض لفرق شعبية في مهرجان العلمين

يذكر أن فرقة التنورة للفنون التراثية تُقدم عرضين يومي الجمعة والسبت المقبلين في مهرجان العلمين إلى جانب فرقتي العريش للفنون الشعبية والحرية للفنون الشعبية.