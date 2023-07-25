رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز»: بعد مرور 3 أسابيع على مهرجان العلمين ما زال حديث العالم كله

كتب:

مريم جاد
08:19 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
عروض طائرات في العلمين الجديدة

عروض طائرات في العلمين الجديدة

استعرض محمود سعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا عن مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن بعد مرور 3 أسابيع على بداية المهرجان، واستقباله العديد من الزوار من مختلف الدول، ما زال حديث العالم كله.

العلمين مقصد سياحي

وقال موفد «إكسترا نيوز»، إن «المدينة التي كان يقال عليها مدينة الألغام أصبحت أهدأ وافضل وأجمل مدينة بالعالم»، مضيفًا أن المدينة بها درجات حرارة معتدلة ورائعة، بخلاف باقي الأماكن، وأنها ستكون مقصدا سياحيا للجميع.

متابعة الفعاليات والأنشطة بالمهرجان

وتابع موفد «إكسترا نيوز» أنه سيتم استكمال الفعاليات بمهرجان العلمين والأنشطة الرياضية، والحفلات الغنائية لنجوم مصريين وعرب حتى 26 من أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين»، مع استمرار العروض الجوية والغنائية وعروض الخدع السحرية.

اقرأ المزيد:

«الستات ميعرفوش يكدبوا» يستعرض آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة

مراسل التليفزيون المصري: مهرجان العلمين يشهد تنوعا في فئات الحضور (فيديو)

ناقد فني: مهرجان «العلمين الجديدة» استقبل أكثر من مليون زائر خلال أسبوعين

مهرجان العلمين يستضيف بطولة البادل الدولية الخميس المقبل

أحمد الطاهري يعلن تنظيم ندوات للنخبة المصرية على هامش مهرجان العلمين

أحمد فهمي: مهرجان العلمين جذب انتباه العالم لما يحدث في مصر

تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة

صاحب مشروع «جيت كار»: مهرجان العلمين له شهرة واسعة خارج مصر
بقلم مريم جاد