«إكسترا نيوز»: بعد مرور 3 أسابيع على مهرجان العلمين ما زال حديث العالم كله

استعرض محمود سعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا عن مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن بعد مرور 3 أسابيع على بداية المهرجان، واستقباله العديد من الزوار من مختلف الدول، ما زال حديث العالم كله.

العلمين مقصد سياحي

وقال موفد «إكسترا نيوز»، إن «المدينة التي كان يقال عليها مدينة الألغام أصبحت أهدأ وافضل وأجمل مدينة بالعالم»، مضيفًا أن المدينة بها درجات حرارة معتدلة ورائعة، بخلاف باقي الأماكن، وأنها ستكون مقصدا سياحيا للجميع.

متابعة الفعاليات والأنشطة بالمهرجان

وتابع موفد «إكسترا نيوز» أنه سيتم استكمال الفعاليات بمهرجان العلمين والأنشطة الرياضية، والحفلات الغنائية لنجوم مصريين وعرب حتى 26 من أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين»، مع استمرار العروض الجوية والغنائية وعروض الخدع السحرية.