مختص بالشأن الأوكراني: دعوة روسيا للمفاوضات تهدف إلى «تجميد الصراع»

اعتبر الدكتور خليل عزيمة، المحلل السياسي المختص بالشأن الأوكراني، أن كييف هي الطرف الأكثر حرصاً على تحقيق السلام، مشيراً إلى أن هذا كان واضحاً في دعوات الرئيس الأوكرني فولودمير زيلينسكي، وطرحه مبادرة السلام، التي تقتنع بها أوكرانيا.

دعوات روسيا للتفاوض «جدية»

وأضاف «عزيمة»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن دعوات روسيا للتفاوض هي دعوات «جدية»، لكن دائما تصحبها شروط مسبقة، والهدف منها هو «تجميد الصراع»، وقال إن «روسيا تتميز عن بقية دول العالم في لعبة المفاوضات»، على حد وصفه.

ولفت الخبير المختص بالشأن الأوكراني إلى روسيا تريد أن تكسب مزيداً من الوقت بعرض التفاوض، خاصةً بعد اشتداد الصراع في جبهات القتال، وعدم وجود تقدم روسي ملموس، سوى قصف البنية التحتية والمدنيين وصوامع الحبوب في المناطق الأوكرانية.

زيلينسكي حريص على إنهاء الحرب

وذكر «عزيمة» أن أوكرانيا تدافع عن حدودها، وهذا حق يمنحه لها القانون الدولي، والرئيس زيلينسكي حريص على إنهاء الحرب، وحتى قبل وصوله للرئاسة، كان حريصاً على الحديث عن إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، خلال برنامجه الانتخابي.