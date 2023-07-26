فايز فرحات لـ«القاهرة الإخبارية»: دعوات روسيا للحوار مع أوكرانيا لها أهداف تكتيكية

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه منذ بدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تتردد دعوات لبدء حوار بين الطرفين، ومبادرات للتسوية، طرحت من جهات مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بل وحتى روسيا نفسها.

تلميحات روسية بمد يدها للحوار

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه رغم أهمية المبادرات التي طرحت، بخاصة المبادرة الصينية، لم يحدث اختراق للوضع ولم يجلس الطرفان معاً.

وتابع أن اقتران دعوات الحوار مع انطلاق الأزمة، هو وجود جانب تكتيكي في تلك الدعوات، على سبيل المثال، الدعوة الروسية الآن للحوار قد يكون سببها إرسال رسالة بأنها ليست معنية بتداعيات الخروج من اتفاقية الحبوب، وأنها مازالت تمد يدها للحوار.

شق التماسك الأوروبي الأمريكي

ولفت إلى أن هناك هدف تكتيكي آخر محتمل، وراء الدعوات الروسية للحوار مع أوكرانيا، والتي تتردد بين فترة وأخرى، وهو محاولة شق التماسك الأوروبي الأوروبي، أو الأوروبي الأمريكي، حيث أبدت دول أوروبا تمسكها الشديد بدعم أوكرانيا، حتى تنتصر على روسيا في الصراع الدائر بينهما، بينما تتردد دول أخرى في تقديم الدعم إلى نظام كييف، وسط فرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو.