خبير دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة الروسية الأفريقية تهدف لتعزيز القيم الإنسانية

أكد آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، أن القمة الروسية الأفريقية الأولى، التي عُقدت في مدينة «سوتشي» في عام 2019، تمت تسميتها بالمنتدى الاقتصادي، بينما القمة الثانية، التي تستضيفها مدينة سان بطرسيرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، فقد جرى تسميتها بالمنتدى الاقتصادي والإنساني، بهدف دعم وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية.

تعويض الدول الإفريقية

وأضاف «ملحم»، في مداخلة مع الإعلامية داليا الحسيني، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن إضافة لفظة «الإنساني» للقمة تعكس حرص روسيا على تعويض الدول الأفريقية ما ينقصها من مواد غذائية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع خبير الشؤون الروسية أن أكثر الدول التي تعاني من نقص المواد الغذائية هو الدول الأفريقية، كما أن صفقة الحبوب، التي خرجت منها روسيا، لم تقدم لأفريقيا أكثر من 3% من إجمالي ما تنتجه أوكرانيا، مشدداً على أن روسيا قادرة على تعويض هذه الكمية بسهولة مطلقة، حيث أن لديها الكثير من الطرق الأخرى غير البحر الأسود، مثل بحر البلطيق، وبحر الشمال وغيرهما.

القمة الروسية الأفريقية

وأكد، أن روسيا قادرة على تعويض دول أفريقيا في الفترة المقبلة، عما ينقصها من المواد الغذائية، لافتاً إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثانية تحدد معظم مناحي النشاط الإنساني، ليس الاقتصاد فقط، بل الثقافة والإعلام والرياضة والتعليم والحلقات الحوارية والمؤتمرات.