حسين عبدالغني.. أستاذ جديد بـ«القاهرة الإخبارية»

واحد من أبرز صحفيي جيله، صاحب قلم قوي وحضور طاغٍ على الشاشة، ومواقف يشار إليها بالبنان منذ أن كان طالبا بالجامعة، ومسيرة حافلة بدأها منذ حصوله على بكالوريوس العلوم السياسية عام 1979، بمقالات ودراسات تحليلية مهمة تفرد بها وعمل عليها منذ أن كان باحثا غير متفرغ في مركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام.

كما عمل بالإذاعة المصرية محررا ومترجما بين عامي 1982 و1983، وكذلك محرر أخبار بالتليفزيون المصري، ثم انتقل للعمل بهيئة الإذاعة البريطانية BBC القسم العربي، ثم مراسلا لها في القاهرة، ثم مديرا لمكاتب ومراسل لعدد من الجرائد العربية الكبرى.

خبرة واسعة في تأسيس مكاتب القنوات الفضائية

التحق بقناة الجزيرة عام 1997 وعمل مديرا لمكتبها بالقاهرة عام 2010 ثم تركها لخلافات مع القناة، وقال عن هذه الفترة بأحد اللقاءات التليفزيونية إنه لم يخرج من القناة مطرودا أو مُقالا، وكان له دور بارز في تأسيس مكتب القناة حتى تركه.

الإعلان عن انضمامه لـ«القاهرة الإخبارية»

وبعد ذلك عمل بعدد من القنوات المصرية، والتي كان له بصمة فيها نتيجة ثقافته الواسعة، وفهمه العميق لمقتضيات الإعلام، ثم عمل بعد ذلك في قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية منذ عام 2015 حتى جاء الإعلان الأخير الذي أعلنه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بانضمام «عبدالغني» لقناة «القاهرة الإخبارية» وكتب على حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «بكل ترحاب نعلن انضمام الأستاذ الكبير حسين عبدالغني للقاهرة الإخبارية.. أهلا بجيل الأساتذة وأصحاب الخبرات الكبيرة، الأستاذ حسين في عاصمة الخبر».