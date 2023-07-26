أستاذ فقه عبر قناة الناس: بخل الزوج أسوأ خلق إنساني «فيديو»

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه جامعة الأزهر، إنَّ هناك مقولة مفادها «كل خاطب كاذب»، التي تكشف حال كل المخطوبين من تجمل طرف أمام الآخر، وإظهار أفضل ما عنده، موصيا باختبار كل طرف للآخر خلال هذه الفترة لمعرفة حقيقة الشخصية وصفاتها.

«تمام»: فترة الخطوبة مهمة لمعرفة أخلاق الزوج

وأضاف «تمام» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، «نشوف الشخصية اللي أمامنا عاملة إزاي لو اتعصب هل بيضرب أو بيشتم، هل هو بخيل وده أسوأ صفة فى الإنسان، وده هينعكس على الزوجة فى كل حياتها».

حصافة كشف عيوب الآخرين والتعامل معها

وتابع أستاذ الفقه جامعة الأزهر، «طبعا ممكن نلاقى كذب، مفيش مشكلة عشان نجمل نفسنا، لكن فى عيوب تحتاج من كل طرف إن يكون عنده حصافة فى كشف عيوب الآخر وهل له القدرة على العيش مع هذا الشخص بهذه العيوب أم لا يستطيع، وعلينا كمان أن نستخير ربنا، ولو الخطوبة لم تستمر نتيجة بعض العيوب فده يعلمنا».