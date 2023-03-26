خالد الجندي: البخل في الصدقة أو الزكاة تهلكة (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الإمساك أو البخل في الإنفاق في سبيل الله سواء بصدقة أو مساعدة محتاج، لافتا إلى أن القرآن الكريم وصف من يبخل عن الإنفاق بمن يلقي بنفسه في التهلكة وهو ما جاء في سورة البقرة.

تحذير من التباطؤ في مساعدة المحتاجين

وتابع الجندى خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأحد: «القرآن الكريم لم يستخدم هذا اللفظ إلا في هذا الموضع، يعني لو مدفعش الصدقة أو الزكاة وبتلاقي واحد جعان كده بتلقي نفسك في التهلكة، التهلكة ممكن تكون مرض أو حريق أو حادث، هو ده المحتوى الانتقامي من السماء لمن يتبطأ في مساعدة المحتاجين، أو اللي عارف حالة ويتباطأ في مساعدتها، مجرد معرفتك تلقي بك إلى التهلكة».

المقاصد الخمس في الشريعة

وأكد خالد الجندي، أن المقاصد الخمسة في الإسلام هي حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العِرض، حفظ العقل، ويضاف إليها مقصد سادس وهو حفظ الوطن: «نلقي بأدينيا إلى التهلكة عندما لا ندفع الزكاة أو الصدقة، كل مال نبخل به نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، أي شخص يبخل يلقي بنفسه إلى التهلكة، أي شخص يجد جائعا لا يطعمه يلقي بنفسه إلى التهلكة، وإذا كنت تعرف حالة في حاجة إلى مساعدة ولم تساعدها فأنت تكون بذلك تلقي بنفسك إلى التهلكة».