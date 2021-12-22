زوجة في دعوى خلع: البخل في دمه «باع الأجهزة الكهربائية عشان ميصرفش المعاش»

«عشت 19 سنة في عذاب بخله عشان أربي العيال» هذه العبارة رددتها سيدة أربعينية أمام قاضي محكمة الأسرة بزنانيري خلال إقامتها دعوى خلع، بحجة أن زوجها بخيل ولا يصرف من أمواله معتمداً على مرتبها ويدخر مرتبه، بخلاف ضربه المبرح لها منذ بداية زواجهما، حتى إنه يرفض الإنفاق من معاشه الخاص وبدأ في بيع أجهزة المنزل، فأقامت دعوى خلع ضده.

19 سنة عذاب

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها عاشت معه 19 عاماً في ذل ومهانة حتى تتمكن من تربية أبنائها بجواره ووسط أسرة سوية، وأنها منذ بداية حياتها معه وهي تتحمل عصابيته الزائدة على أتفه المواقف، وتعديه بالضرب عليها المبرح، وعندما تشتكي لأهلها يبرروا لها أن هذا طبيعي، وأن عليها ترتيب حياتاها والحفاظ على بيتها وأبنائها.

بخيل ومعتمد عليها

وأضافت الزوجة أنها في أول سنوات زوجها أنجبت طفلين وبحثت عن وظيفة تناسب مؤهلها الدراسي وتم تعيينها، وأصبحت تنفق راتبها كله على مستلزمات المنزل وأولادها، وحاولت بكل الطرق الممكنة تفادي مشكلة بخله الشديد، وأصبح هو لم يصرف قرشاً واحد على أولادة ومعتمد عليها، واضطرت للتحمل والاستسلام للأمر الواقع من أجل أبنائها.

خلى حياتها جحيم وباع الأجهزة

وتابعت الزوجة: «حياتي بقيت جحيم من ساعة ما طلع على المعاش وبقى بياخد المعاش يخبيه ويطلب مني فلوس ولما أرفض، يضربني ويهيني، وبقيت أدليه فلوس ويقولي دي يادوب بتكفي السجاير والقهوة بس، ولما قولت له أني بحوش عشان بأمن مستقبل العيال ضربني علقة موت، واتفاجئت أنه بيبيع الأجهزة بتاعت البيت عشان ميصرفش من مرتبه، ولما قولت له أن الأجهزة دي بفلوسي طردني وقال لي إن مفيش حاجة ملكي».

واختتمت الزوجة دعواها أنها استنفذت جميع الطرق والحلول لتحمله أو إصلاح حاله، لذا قررت العيش ما تبقي من عمرها في سلام بعيداً عنه، فتوجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.