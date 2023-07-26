إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر.. والشركة المنظمة تكشف الأسباب

أعلن محمد سراج العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة المنظمة لحفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر، المقررة إقامته بعد غد الجمعة.

وقال «سراج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حفل ترافيس سكوت في مصر جرى إلغاؤه، رغم المجهودات الجبارة لمحاولة إقامته، بسبب عدم استكمال الإجراءات.

الشركة المنظمة توضح سبب إلغاء الحفل

وأصدرت الشركة الأمريكية المنظمة للحفل، بيانا منذ قليل، قالت فيه: «نأسف لإبلاغكم بإلغاء عرض UTOPIA، الذي كان مقررًا في 28 يوليو في أهرامات الجيزة في مصر، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء».

وأضاف البيان: «نتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا، ستجري إعادة قيمة التذاكر لجميع الحاجزين، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء».