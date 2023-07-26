 الشعبة الإنجليزية بـ«إعلام القاهرة» تحتفي بمشروعات تخرج طلابها

انطلقت فعاليات مهرجان مشروعات تخرج طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2022/2023، في إطار تخصص العلاقات العامة والإعلان، تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حملات التسويق الاجتماعي

وأكدت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة أن مستوى المشروعات هذا العام يتميز بالحملات التثقيفية، وحملات التسويق الاجتماعي والتوعوية لمعالجة الظواهر المجتمعية، مشيرة إلى أن المشروعات تتميز بمستوى التنفيذ والمهني والذي يرقى إلى مستوى الاحترافية،ولا يبتعد عن المستويات التنفيذية للحملات الإعلامية التسويقية وحملات التسويق الاجتماعي في مجال الإعلام الرسمي والخاص.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد أن المشروعات التى قدمها الطلاب،تمثل استجابة حقيقية للاحتياجات المجتمعية، وتأتى فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة محمد عثمان الخشت،ودعمه اللامحدود للكلية وتشجيعه الدائم للطلاب ليمارسوا مواهبهم وإبداعاتهم.

الحملات المتخصصة

بدأت فعاليات اليوم الثانى للمهرجان بكلمة ترحيبية من الدكتورة نرمين نبيل الأزرق، عبرت خلالها عن بالغ سعادتها بفعاليات اليوم الثاني لعرض مشروعات تخرج الطلاب في تخصص العلاقات العامة، موضحة بأن الطلاب قدموا مستوى متميزا من الحملات المتخصصة في انشطة العلاقات العامة وتنظيم فعاليات في اطار مشروعات تخرجهم، مشيرة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها كجهود في إطار مشروعات التخرج استطاعت تقديم أفكار لحملات تسويقية تعنى بالصالح العام وترتبط بمجالات الأفكار التي تنفذ في سوق العمل في مجال العلاقات العامة والحملات التوعوية والتسويقية وكذلك حملات التسويق الاجتماعي والمؤسسي.

وأعقب ذلك عرض الطلاب لمشروعات تخرجهم خلال العام الجامعي 2022/2023، والتي تضمنت عدة مشروعات ومنها مشروع تخرج تحت عنوان “نِبْرَی” ويهدف للترويج لنوع جديد من السياحة فى مصر وهو سياحة الطعام وإبراز أهميتها ، لجذب السياح عن طريق سرد القصص والحكايات للترويج للاكل المصرى بشكل جديد، و هدف الحملة الأساسى هو دمج الأكل المصرى بسياحة.

بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة فى تغطية مهرجان السياحة والتذوق فى دورته الأولى لسنة 2023، الذى أقيم فى برج القاهره لمدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 فبراير ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار الممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وجاءت الحملة تحت إشراف دكتور تغريد مجدى مدرس بقسم علاقات عامة وإعلان ودكتور مللك اسعد معيدة بالشعبة الإنجليزية قسم علاقات عامة وإعلان فى كلية إعلام جامعه القاهرة.

تعزيز الهوية الثقافية المصرية

كما تضمنت المشروعات عرض مشروع تخرج بهدف تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وتم إطلاقه باسم "منين يا بلدينا" وشعاره أصلي مصري، تحت إشراف الدكتورة هدى صلاح.

وتحدد هدف الحملة المشار إليه في عرض الطلاب وتمثل في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهويات الثقافية المختلفة في كل محافظة في مصر وتشجيع الجمهر على عدم التأثر بالعالم الجديد والحفاظ على تراثهم الثقافي، وإبراز جمال واختلاف كل ثقافة من ناحية اللهجة والعادات والتقاليد والأكل والحرف والموسيقى.

كما تضمنت عروض الطلاب حملة ترويجية 2023 بعنوان «ديسوان» التجربة الخضراء، وجاءت تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد، عميدة الكلية، والإشراف العام الدكتورة نرمين الأزرق رئيسة الشعبة الانجليزية، وأشرف على المشروع، د. آلاء فوزي، وملك أسعد.

كما تضمنت العروض تقديم طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بشعبة اللغة الإنجليزية، لحملة مشروع تخرج يحمل اسم «قافلة 96»، وهو عبارة عن ترویج للسیاحة الصحراویة وتشجیع الشباب المصري خاصة للقیام بالأنشطة الصحراویة عن طریق تسلیط الضوء على الأماكن الصحراویة المجھولة في مصر.