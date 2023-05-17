بعد مناقشتها بالحوار الوطني.. كيف اهتمت مصر بسياحة اليخوت؟

ناقشت جلستا «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، بلجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، الاهتمام بسياحة اليخوت وآليات تعظيمها، من قبل خبراء وسياسيين ومتخصصين، بحضور الدكتورة نورا علي، مقررة اللجنة والدكتورة أماني الترجمان، مقرر مساعد اللجنة.

ما هي سياحة اليخوت؟

لم تكن سياخة اليخوت غائبة عن جهود مصر التنموية، فوفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، وصف سياحة اليخوت بأنها نمط جديد من أنواع السياحة الرياضية على أرض مصر، كما أنها أغنى أنواع السياحة حيث أن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوي العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.

اهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت والبحوث وإقامة الموانى المتخصصة على الشواطئ، منها «مارينا نعمة» وهي تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، و«مارينا الغردقة» التي تقع على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب حوالي 188 يختاً في وقت واحد، بالإضافة إلى 128 وحدة سكنية وشقة فندقية، وتعتبر نموذجاً مثالياً لمارينا دولية سياحية على أرض مصر.

جهود مصر بسياحة اليخوت

أيضاً ضمن جهود مصر بسياحة اليخوت والبحوث وإقامة الموانى المتخصصة على الشواطىء، «مارينا البحر الأبيض المتوسط» وتضم ميناء يخوت يتسع لأكثر من 1400 يخت، ويعد أول ميناء يخوت في إفريقيا، كما تضم المدينة العديد من الملاهى والمناطق الترفيهية بالإضافة إلى شواطئ كاملة خاصة بالسيدات، و«مارينا مرتفعات طابا» وبها مراسي آمنة وخدمة، ويمكن أن تسع المارينا حتى 50 يخت وتوفر المراسي الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود، فضلاً عن «مرسى أبو تيج» حيث يعتبر المذهل والفريد من نوعه بمثابة مدخلاً بحرياً للجونة، وهو لا يختلف أبداً عن المراسي المعروفة دوليًا.

أعدت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وهنا تقدمت أعمال تنفيذ النافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي اطلقها قطاع النقل البحري حديثاً وتُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، كما يوجد مقترح بقيام قطاع النقل البحري والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والتوقيت المناسب لذلك بما يساهم في تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت.

إجراءات مهمة لتطوير سياحة اليخوت

في العام الماضي، وفق تقارير سابقة لوزارة النقل، على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل مُمثلة في قطاع النقل البحرى إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وتحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة، فضلاً عن السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

كما عملت الدولة على إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر ليكون دليل لجميع المتعاملين، وإنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً، وأخيراً وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.