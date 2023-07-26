عاجل.. 6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الأهلي خلال ساعات

يستعد أكثر من لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمغادرة القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم بشكل رسمي خلال ساعات، عقب مباراة المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي، التي تقام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، سواء على سبيل الإعارة أو البيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شادي حسين أول المغادرين إلى نادي زِد

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة، إن أول اللاعبين الراحلين عن الأهلي هو شادي حسين مهاجم الفريق، الذي أنهت إدارة النادي إجراءات انتقاله إلى نادي زِد على سبيل الإعارة.

كما اقترب مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من الرحيل أيضا إلى نفس النادي، أو الاستمرار في سموحة على سبيل الإعارة أيضا.

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