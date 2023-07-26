«المسلماني»: 4 أسباب وراء معاناة 888 مليون شخص في العالم من الجوع

قال الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، إنَّ العالم المعاصر يعاني من ارتفاع حدة الجوع وانعدام الأمن الغذائي لدى الملايين، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية وراء انتشار الجوع في العالم؛ أولها الحرب مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المنتشرة في أفريقيا على سبيل المثال، ثمَّ ظاهرة تغير المناخ، والجفاف الذي يؤدي إلى نزوح كبير وهجرات بأعداد ضخمة من منطقة لأخرى بحثاً عن الماء، وأخيراً انتشار الأوبئة مثل أزمة «كوفيد-19» وآثارها الممتدة على الاقتصاد إلى الآن، والذي انعكس في صورة أزمة غذاء عالمية.

4 أسباب وراء انتشار الجوع في العالم

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «الطبعة الأولى»، على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الأسباب الأربعة الرئيسية وراء الجوع وفقدان الأمن الغذائي لدى مئات الملايين من البشر تتمثل في تفشي فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات الدولية وتغير المناخ، ووفقاً لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة، فإنَّ أزمة الأمن الغذائي آخذه في الانتشار لتتزايد الأعداد عاماً بعد عام.

888 مليون إنسان جائع عالمياً

وتابع الكاتب والإعلامي، «حتى لا ننسى هذا الرقم الكريه والسيئ والذي نتمنى أن ينتهي ويتراجع على مستوى العالم فعدد الجائعين يصل إلى 888 مليون شخص»، لافتاً إلى موقف الدولة المصرية الواضح من ظاهرة انعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع عالمياً من ضرورة بذل كافة الجهود للقوى والمؤسسات العالمية لوقف زحف الجوع في العالم.