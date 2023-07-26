موفدة «إكسترا نيوز»: ملفات الجوع والتعليم على جدول القمة الروسية الأفريقية

تحدثت خلود زهران، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها من مدينة سان بطرسبرج الروسية، اليوم الأربعاء، عن برنامج القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تُعقد على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور قادة وزعماء عدد من الدول الأفريقية.

أبرز محاور القمة الأفريقية الروسية

ورصدت خلود زهران أبرز محاور القمة الأفريقية الروسية، وقالت: «روسيا لديها الكثير من الخبرات في مجال البنية التحتية والتعليم وغيرها من الملفات».

وعن ما يميز القمة الثانية عن القمة الأولى، التي أقيمت عام 2019 في مدينة سوتشي، أضافت أنها تتضمن ملفات حول تعزيز التعاون الإنساني والاجتماعي بشكل أكثر.

ملفات مكافحة الجوع والتعليم

وأكدت أنه سيتم فتح ملفات مكافحة الجوع، والتعليم، وتوفير مياة نظيفة للقارة الأفريقية، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، وتحقيق رفاهية أكثر لسكان الدول الأفريقية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية، والبحث عن حلول سلمية.

كما أكدت موفدة قناة «إكسترا نيوز» أنه سيكون في القمة الروسية الأفريقية عرض للفرص والإبداعات والإبتكارات، لعرض هذه المشاريع بحضور رجال أعمال، وأنه سيتم تسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح.