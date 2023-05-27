أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس يروي موقفا طريفا بين النبي وأبو هريرة بسبب الجوع

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا أبو هريرة كان من الصحابة الذين كانوا من أهل الصُفة، وهم مجموعة من الصحابة حالتهم كانت فيها احتياج وفقر، وحدثت له قصة طريفة.

«نبوي» يحكي موقفا طريفا جمع النبي وأبو هريرة

وأضاف «نبوي» في حلقة اليوم من برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس: «في يوم من الأيام بلغ به الجوع مبلغا، فخرج على الطريق فمر عليه أبو بكر، فسأله عن آية من كتاب الله، وكان يتمنى من هذا السؤال أن يلحظ أبو بكر إمارات الجوع على وجهه فيطعمه، لكن أبو بكر مرّ ولم يفعل».

وتابع أستاذ الحديث: «جاء سيدنا عمر بن الخطاب، وسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله ليشبعه، لكنه مرّ ولم يطعمه أيضا، ثم مرّ به النبي، ونظر إليه وسأله عن آية من كتاب الله وتبسم النبي ثم قال له يا أبا هِر ألحق –أي تعالى ورائي-، فذهب مع النبي بيت إحدى زوجاته، وتناول الأكل عند النبي، وقد كان عبارة عن قدح من اللبن، فطلب منه النبي أن يذهب إلى أهل الصفة ويدعهم للمجئ إليه».

ولفت إلى أنه «في الطريق، قال أبو هريرة في نفسه، كنت أنا أحق بهذا اللبن بدلا من الصفة، لكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد، فجاء أهل الصُفة، وقال النبي: خذ يا أبا هريرة واسقي القوم، ففعل أبو هريرة وشرب الجميع وارتووا، وتبسم النبي ونظر إليّ وقال لم يبقَ إلا أنا وأنت، قلت أجل يا رسول الله، فأعطاني القدح وقال اقعد فاشرب، فشرب إلى أن شبع، فأخذ النبي القدح منه فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، في النهاية نقول إن القدح كان صغيرا وكفى أكثر من 60 أو 70 رجلا، وهذا الأمر معجزة من عند الله».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.