فيلم «شامبيلون» على «الوثائقية»: رمسيس الثاني وضع الأسس الإدارية للدولة

استعرض الفيلم الوثائقي «شامبليون» الذي عرض على قناة الوثائقية، مساء اليوم، حياة الملك رمسيس الثاني، وكيف كون لنفسه هالة، واعتبر نفسه نصف إله ونصف إنسان.

فيلم «شامبيلون» يستعرض كيف تم تدمير هالة رمسيس الثاني

استعرض الفيلم الوثائقي كيف جرى تدمير هالة رمسيس الثاني خلال فترة مصر القبطية، وكيف جرى تحطيم أجزاء من تمثاله ورد فعل شامبليون عندما وجد تمثال رمسيس الثاني محطما.

عصر رمسيس الثاني كان مزدهرا

وذكر الفيلم الوثائقي، أن عصر رمسيس الثاني كان عصرا مزدهرا في مصر، ولم يكن هناك أي مؤشر لتمرد، ووضع الأسس الإدارية للدولة والتي جعلته يدخل التاريخ.