«الوثائقية» تعرض فيلم «شامبليون» قريبا

أعلنت قناة الوثائقية، عرض الفيلم الوثائقي شامبليون في يوليو الجاري، ويحكي الفيلم قصة مجيء الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، إلى مصر، متناولًا لحظة لقاءه الفريدة مع أحد أهم ملوك مصر القديمة؛ رمسيس الثاني، في معبد أبي سمبل.

شامبليون والحضارة المصرية القديمة

وتطرّق الفيلم الوثائقثي إلى اللحظة التي يصل فيها افتتان شامبليون بالحضارة المصرية القديمة إلى ذروته، هذا الافتتان الذي قاد الفرنسي إلى فك رموز حجر رشيد وكشف غموض خفايا العالم المصري القديم.