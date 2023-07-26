رئيس قناة الوثائقية: فيلم شامبليون يقدم محتوى مهما عن الحضارة المصرية

قال الإعلامي شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، إن فيلم «شامبليون وأسرار الحضارة الفرعونية»، مقرر عرضه مساء اليوم: «الفيلم ده من الأفلام المستحوذ عليها من الخارج».

أسرار المصرية القديمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي على قناة الحياة: «نستحوذ على أفلام وثائقية من كبريات بيوت الإنتاج مثل أسرار المصرية القديمة.. ومثل ما كان يقدمه زاهي حواس.. وفيلم شامبليون ده فيلم لوحده ومش سلسلة وثائقية وبيتكلم عن العالم شامبليون.. واحنا كنا بنحتفل منذ فترة قصيرة بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد.. البوابة الكبري لتأسيس علم المصريات.. ودي رسوم وكان يقال عليها أنه متعلقة بالسحر.. وتم فك هذه الرموز وتأسيس علم المصريات».

موعد عرض الفيلم الوثائقي شامبليون

يذاع الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الفيلم الوثائقي شامبليون على قناة الوثائقية، ويحكي الفيلم عن الحضارة المصرية القديمة العظيمة، ومفتاح أسرارها حجر رشيد، وكذلك العالم الفرنسي شامبليون وكيف فك لغز اللغة الهيروغليفية القديمة.