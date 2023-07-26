«الوثائقية» تستعرض معاناة «شامبليون» للوصول إلى كشف لغز اللغة الهيروغليفية

تعرض الفيلم الوثائقي «شامبليون» الذي عرض على القناة الوثائقية، تفاصيل التماثيل الأثرية في معبد أبو سمبل، واكتشافاته عن رمسيس الثاني وحياته.

شامبليون قضى أياما في نسخ الخطوط

ونقل الفيلم الوثائقي عن عدد من الخبراء الأثريين العالميين، أن شامبليون قضى أياما في نسخ الخطوط التي وجدها عن الحضارة المصرية، وكانت هناك حجم تحديات كبيرة واجهها، وتحمل الجو الحار الرطب.

وحكى الفيلم عن الحضارة المصرية القديمة العظيمة، ومفتاح أسرارها حجر رشيد، وأن شامبليون عانى كثيرا من أجل الوصول إلى كشف لغز اللغة الهيروغليفية القديمة.