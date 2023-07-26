قمة السيسي وبوتين في سان بطرسبرج.. التعاون النووي والتنموي أبرز المحاور

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، على هامش القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية لعام 2023، التي تنطلق في مدينة سان بطرسبرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، تحت اسم «المنتدى الاقتصادي الإنساني»، بحضور قادة ورؤساء عدد من الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال اللقاء، أن مصر حريصة على تلبية الدعوة الروسية في مجالات التعاون والتنمية، وخاصةً على مستوى القارة الأفريقية، سواء بتطوير التعاون بين البلدين في الآفاق التي تستحقها البلدين، كما نقدر دعم الرئيس الروسي لمصر فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، وهي من المشروعات الرائدة والعملاقة.

تهنئة مصرية للعلاقات بين البلدين

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الروسي، بمناسبة مرور 80 عاماً على العلاقات المصرية الروسية، موضحاً أن القمة الأفريقية الروسية سيكون لها نتائج عظيمة جداً، متابعاً: «أتذكر الاهتمام الشديد بالقمة الروسية الأفريقية في 2019».

مشروعات واعدة في قطاع الطاقة

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: «سوف نحتفل بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وبمرور هذه العقود والسنوات من العلاقات بين البلدين، التي اتسمت بطابع خاص، وأحرزنا نتائج كبيرة، ولدينا مشروعات واعدة في كافة القطاعات، وأولها قطاع الطاقة»، مشيراً إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تقوم روسيا بتطويره في الوقت الحالي.

ولفت بوتين، في كلمته خلال اللقاء الثنائي مع الرئيس السيسي على هامش قمة سان بطرسبرج، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بشكل ملحوظ، وأضاف أن مصر تحظى بثلث حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا.