حكاية صورة.. الثاني على الثانوية الأزهرية مكفوفين كرمه السيسي في «خامسة ابتدائي»

حمل القرآن على كتفيه منذ صغره، حتى حصل على المركز الثاني عالمياً في حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو بالصف الخامس الابتدائي، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر منذ 7 سنوات.

الطالب بلال محمد جمعة، ابن مدينة دسوق، والذي درس بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، كلل نجاحه بحصوله على المركز الثاني في الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين، على مستوى الجمهورية، بمجموع 581 أي بنسبة 92.22%.

«بلال» والمسابقات الدولية

لم يكن يسمع عنه أحد إلى أن ذاع صيته حينما قدمته وزارة الأوقاف المصرية كأحد الطلاب النوابغ الذين حفظوا القرآن الكريم بإجازاته في القراءات الـ10، وحصل على المركز الثاني عالميا في حفظ القرآن، رغم تفوقه في دراسته، وصولا إلى تكريمه من الرئيس السيسي والتقاط صورة شهيرة معه.

محمد السيد جمعة، والد بلال، قال في تصريح سابق لـ«الوطن»، والذي يعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، إن زوجته أنجبت 3 أطفال توأم منهم اثنان مبصران وبلال كفيف، «حمدت الله على عطائه، فهو مميز في كل شيء، فوهبه الله ذكاءً وبصيرة وتفكيراً، وكان يشرح لتوائمه الدروس، يحفظهم القرآن، فحرص منذ صغره على قراءة القرآن وسماعه، وطلب منذ صغره الذهاب لعلماء، وحباه الله بحفظ القرآن والمشاركة في المسابقات الدولية».

وتحدث والده بعد تفوق نجله في الثانوية: «ابني بيحلم أن يكون سفيرا للإسلام لينشر الدين الصحيح، ويغير الصورة المعروفة عن الإسلام في الغرب، ويحلم أن يكون جنديا من جنود الدين، في إظهار الصورة الصحيحة للدين البعيدة عن التطرف».

الأزهر يعلن أسماء الأوائل

وأعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل وهم: «أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، عصام هلال الحريري، ثراء سمير الرشيدي، حبيبة حمدي عبدالرحمن، ندى حسين السعودي، ياسمين عبدالفتاح النجار، بلال محمد السيد جمعة، أحمد مقتدى صابر، آية محمد عجور، منة الله محمد أحمد».